via

via Sky Sport Austria

Am Montagabend war bei „Talk & Tore Exklusiv“ der Trainer des FC Red Bull Salzburg, Matthias Jaissle, zu Gast bei Sky-Moderator Martin Konrad. Der 33-Jährige spricht unter anderem über seine Karriere als Spieler, seine Heimat in Baden-Württemberg, seine Entwicklung als Trainer und auch seine Zeit in Dänemark. Außerdem spricht Matthias Jaissle über Salzburg, die Spielweise und über diverse Personalien beim österreichischen Tabellenführer.

JETZT reinhören: „Talk & Tore Exklusiv“ mit Matthias Jaissle