Zurück im Cockpit: Mercedes & McLaren drehen erste Testrunden

Zum ersten Mal saßen die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton wieder im Cockpit. Im Rahmen eines Reifentests von Pirelli drehten die beiden Formel-1-Piloten in Paul Ricard einige Runden. Auch McLaren testete mit ihrem neuen Fahrer.

Nach einer durchwachsenen und enttäuschenden letzten Saison soll in diesem Jahr mit dem neuen Auto alles besser werden. In Frankreich drehten nun Hamilton und Russell erste Testrunden, auch am 7. und 8. Februar werden die beiden Briten im spanischen Jerez erneut Testfahrten absolvieren. Allerdings, wie in Frankreich auch, noch mit dem Auto aus dem letzten Jahr. Der neue Silberpfeil wird am 15. Februar in Silverstone vorgestellt.

McLaren dreht Testrunden in Barcelona

Auch F1-Neuling Oscar Piastri stieg zur Saisonvorbereitung am Donnerstag in Barcelona in den McLaren, ebenfalls mit dem Boliden aus der letzten Saison. Das Team aus Woking wird das neue Gefährt von Lando Norris und Piastri bereits zwei Tage früher als Mercedes, am 13. Februar vorstellen.

Anschließend beginnen die offiziellen Testtage vom 23. bis 25. Februar in Bahrain, ehe eine Woche später dort die neue Formel-1-Saison eröffnet wird.

(sport.sky.de)/Bild: DPA