Zurück zu Red Bull: Struber verlässt Barnsley

Gerhard Struber verlässt laut Sky-Informationen den FC Barnsley und wird künftig als Cheftrainer von MLS-Klub New York Red Bulls agieren. Red Bull lässt sich die Rükholaktion 2. Millionen Euro kosten. Struber war bereits in seinen Anfangsjahren als Trainer bei diversen Red-Bull-Mannschaften tätig.

Die Amtszeit von Trainer Gerhard Struber beim englischen Zweitligisten FC Barnsley ist zu Ende. Struber macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch. Der Vertrag des Salzburgers auf der Insel wäre noch bis Sommer 2022 gelaufen. Struber war im vergangenen November vom WAC nach England gewechselt, mit Barnsley schaffte er in einem Herzschlagfinish dann erfolgreich den Klassenverbleib in der League Championship.

Gerhard #Struber hat sich entschieden und übernimmt den Trainerjob bei @NewYorkRedBulls. Dreijahresvertrag. 2 Mio. Euro Ablöse lässt sich Red Bull die Rückholaktion kosten. Satte Summe für einen, den man vor nicht allzu langer Zeit als @FCLiefering-Coach geschasst hat. — Gerhard Krabath (@Sky_Gerhard) September 26, 2020

Bei den New York Red Bulls tritt Struber die Nachfolge von Chris Armas an. Struber unterschreibt bei den Red Bulls einen Dreijahresvertrag. Die Red Bulls liegen in der Tabelle der Eastern Conference nach 13 Runden auf dem 7. Tabellenplatz. Beim Tabellensiebten trifft Struber u.a. auf den mittlerweile 30-jährigen Daniel Royer. Außerdem ist Samuel Tetteh per Leihvertrag bei den New Yorkern engagiert.

Für Gerhard Struber ist es eine Rückkehr zu Red Bull. Der 43-jährige Struber war bereits einige Jahre im Nachwuchsbereich von Red Bull Salzburg als Betreuer tätig. Von Juli 2015 bis Ende Mai 2016 war er Co-Trainer der Kampfmannschaft, ehe Struber für ein Jahr die U-16-Mannschaft coachte. Anschließend war er als Trainer- und Talente-Manager beim FC Liefering tätig.

Struber ist heute noch mit dem FC Barnsley im Einsatz. Der FC Barnsley empfängt im heimischen Stadion Coventry City. Die “Österreicher Zentrale” ist mit zwei Niederlagen in die neue Saison gestartet. Nach zwei Niederlagen liegt Barnsley auf dem 21. Tabellenrang.

Bild: Getty