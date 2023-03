„Zusammen sehr gut hinbekommen“: Wimmer bejubelt ersten Derbysieg

Derbysieg bei der Trainerpremiere: Austria-Coach Michael Wimmer bejubelt gleich bei seinem ersten Aufeinandertreffen mit Rivale SK Rapid Wien einen 2:0-Heimsieg in Favoriten.

„Es war bis zum Schluss spannend, ich bin einfach nur froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich glaube, der Schlüssel vom Sieg war, dass wir in den Zweikämpfen sofort präsent waren. Wir haben in der ersten Hälfte sehr wenige Bälle verloren“, fasst der FAK-Coach die Partie zusammen. „Ich habe gemerkt, was für Brisanz so ein Derby hat, man wird permanent auf das Spiel angesprochen. Ich glaube, wir haben’s zusammen sehr gut hinbekommen“, bedankt sich Wimmer auch bei den Fans.

Auch Haris Tabakovic kommt seit dem Trainerwechsel eine besondere Rolle zu: „Haris macht die Bälle gut fest. Er ist ein Stoßstürmer, der vor Selbstvertrauen strotzt.“

(Red.)