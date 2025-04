Zverev bei Masters in Madrid im Achtelfinale ausgeschieden

Alexander Zverev ist beim Masters-1000-Turnier in Madrid (die ganze Woche live auf Sky – mit Sky X das Turnier live streamen) schon im Achtelfinale ausgeschieden.

Der topgesetzte deutsche Tennisprofi unterlag Francisco Cerundolo aus Argentinien 5:7,3:6. Bereits vor einem Jahr war Zverev in der spanischen Hauptstadt ebenfalls in der Runde der letzten 16 gegen den Südamerikaner ausgeschieden. Nach seinem Turniersieg jüngst beim ATP-500-Event in München setzte es für den Weltranglistenzweiten damit wieder einen Dämpfer.

(APA)

Beitragsbild: Imago