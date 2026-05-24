Zverev holt Auftaktsieg bei French Open

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev ist erfolgreich in die French Open gestartet. Bei dem Höhepunkt der Sandplatzsaison in Paris setzte sich der Weltranglistendritte am Auftakttag mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen den französischen Lokalmatadoren Benjamin Bonzi durch.

Zverev, der auch ohne ein ganz großes Feuerwerk nichts anbrennen ließ, hat sich für seine 41. Grand-Slam-Teilnahme viel vorgenommen und peilt in Abwesenheit des verletzten Titelverteidigers Carlos Alcaraz seinen ersten Titel auf höchster Ebene an. Weiter geht es für den 29-Jährigen in der zweiten Runde gegen den Tschechen Tomas Machac.

In Paris erreichte Zverev viermal in den vergangene fünf Jahren das Halbfinale und 2024 sogar das Endspiel gegen Alcaraz, das er in fünf Sätzen verlor. Seine Serie riss vergangene Saison an der Seine mit einer Viertelfinalniederlage gegen Novak Djokovic.