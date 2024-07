Zverev locker im Halbfinale von Hamburg

Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Hamburg weiter Selbstvertrauen für die Sommerspiele in Paris getankt.

Der Titelverteidiger schlug im Viertelfinale den Chinesen Zhang Zhizhen mit 6:4, 6:3 und steht dicht vor seiner zweiten Endspielteilnahme am Rothenbaum in Folge. Auch sein angeschlagenes linkes Knie machte dem 27-Jährigen beim Heimspiel keine Probleme.

Ein frühes Break im zweiten Satz gab Zverev nicht mehr her und nutzte seinen ersten Matchball nach nur 66 Minuten. Der Lokalmatador trat von Beginn an konzentriert auf, leistete sich gegen einen schwachen Gegner wenig Fehler – und vermied auch Diskussionen mit dem Stuhlschiedsrichter. Am Vortag war es bei seinem Sieg gegen Hugo Gaston aus Frankreich noch zu einem kleinem Eklat wegen einer Fehlentscheidung der Unparteiischen gekommen.

