Zwangspause! Sturm-Neuzugang fällt verletzt aus

Sturm Graz muss mehrere Wochen auf seinen neuen Stürmer Axel Kayombo verzichten! Das gibt der österreichische Meister am Sonntag bekannt.

Der Sommerneuzugang der Grazer muss sich einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. Der Angreifer zog sich die Verletzung im Training zu, die OP wird am Wochenbeginn durchgeführt, danach wird Kayombo umgehend mit der Reha in Messendorf beginnen.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Axel hat seine Sache von Beginn an gut gemacht und schnell gezeigt, dass er sehr wertvoll für uns sein kann. Dementsprechend ist es nun ein Rückschlag, von dem er sich sicher schnell erholen wird und nach seiner Verletzung wieder voll angreift.“

(Red.) / Bild: GEPA