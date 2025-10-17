Zwei Abgänge! Rapid baut Trainerteam um

Der SK Rapid nimmt vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den LASK personelle Änderungen im Trainerteam vor.

Der Klub trennt sich von Athletik-Trainer David Lechner und Analyst Daniel Schmitt.

Wie Rapid am Freitag bekannt gab, haben Cheftrainer Peter Stöger und Geschäftsführer Sport Markus Katzer entschieden, die Aufgaben im Trainerteam intern neu zu verteilen.

Entscheidung in Abstimmung mit Stöger

„Wir stehen täglich im Austausch mit Cheftrainer Peter Stöger und haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das Trainerteam zu verschlanken“, erklärte Katzer. Die Entscheidung sei Lechner und Schmitt in einem offenen Gespräch mitgeteilt worden.

Katzer bedankte sich bei beiden für ihren Einsatz: „David und Daniel haben stets professionell gearbeitet und sich mit vollem Engagement für den SK Rapid eingesetzt. Ich wünsche ihnen für ihre berufliche und private Zukunft alles Gute.“

Rapid startet am Sonntag (ab 16:30 Uhr) im Heimspiel gegen den LASK wieder in den Bundesliga-Alltag.

Bild: GEPA