Zwei Auszeichnungen für Johannes Moser bei der U17-WM

Große Ehre für ÖFB-Juwel Johannes Moser: Der Offensivspieler wurde nach dem verlorenen U17-WM-Finale gegen Portugal (0:1) mit dem Goldenen Schuh als bester Torschütze des Turniers ausgezeichnet.

Der Liefering-Youngster erzielte acht Turniertore für Österreich und war maßgeblich daran beteiligt, dass die Elf von Teamchef Hermann Stadler das Finale in Katar erreichte.

Neben dem Goldenen Schuh als bester Torschütze hat Moser auch den silbernen Ball als zweitbester Spieler des Turniers gewonnen. Den goldenen Ball holte sich Portugal-Talent Mateus Mide.

