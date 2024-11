Zwei Barca-Superstars verletzt

Der spanische Fußball-Spitzenklub FC Barcelona muss vorerst auf Toptalent Lamine Yamal und Stürmer Robert Lewandowski verzichten.

Wie der Verein einen Tag nach dem überraschenden 0:1 bei Real Sociedad San Sebastian bekannt gab, wird Europameister Yamal mit seiner bereits am Sonntag kommunizierten Verstauchung des rechten Knöchels „voraussichtlich für zwei bis drei Wochen ausfallen“. Der ehemalige Münchner Lewandowski wird mit einer Verletzung im untereren Rückenbereich „etwa zehn Tage“ fehlen.

Die Stars verpassen damit die jeweiligen Nations-League-Spiele ihrer Mannschaften am 15. und 18. November. Während Spanien in Dänemark und gegen die Schweiz ran muss, trifft Polen in Porto auf Portugal und zu Hause auf Schottland. In der Liga geht es für Flick und Co. erst am 23. November (21.00 Uhr) bei Celta Vigo weiter.