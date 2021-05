Zwei Debütanten im EM-Kader von ÖFB-Gegner Nordmazedonien

Nordmazedonien, am 13. Juni in Bukarest erster Gegner von Österreich, reist mit zwei Debütanten zur Endrunde der Fußball-EM. Teamchef Igor Angelovski nominierte am Donnerstag den 22-jährigen Torhüter Riste Jankov und den 23-jährigen Stürmer Milan Ristovski in seinen 26-Mann-Kader. Zudem wurde der 20-jährige Mittelfeldspieler Darko Churlinov, der 2017 sein bisher einziges Länderspiel absolviert hat, einberufen.

Angeführt wird die Mannschaft bei der ersten Endrundenteilnahme des Landes von Goran Pandev, 37-jähriger Altstar von FC Genoa. “Das ist eine großartige Gruppe, und ich glaube an sie. Wir haben mit der Qualifikation Historisches geschafft. Unser Ziel ist die K.o.-Runde”, erklärte Angelovski.

Nach Nordmazedonien sind die Niederlande (17. Juni in Amsterdam) und die Ukraine (21. Juni in Bukarest) die weiteren Gegner des ÖFB-Teams in Gruppe C.

(APA) / Bild: Imago