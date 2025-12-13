Zwei Eigentore! Arsenal müht sich gegen Schlusslicht Wolverhampton

Der englische Spitzenreiter FC Arsenal hat sich mit ganz viel Mühe einen Heimsieg gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers erarbeitet – und dabei von zwei Eigentoren profitiert. Die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta gewann am Samstagabend 2:1 (0:0) gegen die weiterhin sieglosen Wolves.

Für den ersten Treffer sorgte Bukayo Saka per Ecke, wobei dieser als Eigentor von Wolverhamptons Keeper Sam Johnstone gewertet wurde (70.). Tolu Arokodare traf dann per Kopf zum späten Ausgleich für die Wolves (90.) – doch ein weiteres Eigentor, diesmal von Yerson Mosquera (90.+4), besiegelte den Endstand. Arsenals Stürmer Gabriel Jesus feierte derweil sein Comeback in der Liga nach Kreuzbandriss.

Die Ausgangslage vor der Partie am 16. Spieltag war eindeutig: Arsenal hatte in der Vorwoche die erste Niederlage in der Liga nach mehr als drei Monaten kassiert, während Wolverhampton seit April auf einen Ligasieg wartet – und aus 15 Spielen erst zwei Punkte gesammelt hatte.

Entsprechend dominierte Arsenal über weite Strecken das Geschehen und schnürte die tief stehenden Gäste in deren Strafraum ein. Wolverhampton, zusammen mit Sheffield United das punktschwächste Team in der Geschichte der englischen Topliga, konterte sich jedoch nach 26 Minuten zur bis dahin besten Chance der Partie. Hwang Hee-Chan sprintete nach einer Ecke der Gunners aus der eigenen Hälfte los und suchte den Abschluss, Arsenal-Keeper David Raya parierte.

Im zweiten Abschnitt drückte Arsenal auf den Siegtreffer – und eine scharf getretene Ecke Sakas brachte die verdiente Führung. Der Ball prallte vom Pfosten an den Rücken von Torhüter Johnstone und landete im Tor.

(SID)/Bild: Imago