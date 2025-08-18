Zwei Elfmeter, ein Ausschluss: VAR erklärt Entscheidungen

Auch am kürzlich beendeten dritten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga waren Schiedsrichter sowie Video-Assistenten nach vielen brisanten Szenen im Fokus. Nun rechtfertigt der VAR drei Entscheidungen.

Wie die Institution erklärt, wurde sowohl bei zwei Strafstoß-Checks als auch bei der Roten Karte von Blau-Weiß-Linz-Profi Anderson korrekt interveniert.

Usor trifft per Elfer nach VAR-Check

So fiel die Führung des Wolfsberger AC gegen die Linzer aus einem Strafstoß, nachdem der VAR Schiedsrichter Josef Spurny einen „On-Field-Review“ angeordnet hatte. Ebenfalls auf Anraten des Videoschiedsrichters wurde beim Duell zwischen dem LASK und Austria Wien auf Strafstoß entschieden. Der verwertete Elfmeter von Moses Usor zum 2:1 war dabei der spielentscheidende Treffer.

Anderson-Ausschluss nach Video-Kontrolle

Ein Ausschluss nach Video-Check erfolgte ebenso zulasten von Blau-Weiß: Anderson wurde mit Rot vom Platz gestellt, auch hierbei sieht der VAR eine richtige Entscheidung. Der ausgeschlossene Verteidiger verpasst nun in jedem Fall die vierte Runde, wie die Bundesliga mittlerweile veröffentlichte.

Beitragsbild: GEPA.