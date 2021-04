Zwei Elfmeter für Sturm – Ilzer: “Im ersten Moment habe ich geglaubt, es ist Ostern und Weihnachten zusammen”

Sturm Graz hat mit dem ersten Sieg über den LASK seit zwei Jahren den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Steirer setzten sich am Sonntag im eigenen Stadion mit 3:1 (Spielbericht + Video-Highlights) durch und überholten die nun einen Punkt dahinterliegenden Linzer in der Meistergruppe.

Sturm-Trainer Christian Ilzer im Sky-Interview über die zwei zugesprochenen Elfmeter: “Im ersten Moment habe ich auch geglaubt, es ist Ostern und Weihnachten zusammen.”

Ilzer über das Spiel: “Wir haben in den letzten Wochen in der Meistergruppe schon gezeigt, dass wir ganz gut in Form sind, waren in den letzten Spielen bei der Preisverleihung aber nicht dabei. Da haben wir nicht das zurückbekommen, was wir ins Spiel investiert haben. Das haben wir heute zum Glück umgedreht. Jetzt sind wir heiß aufs Stockerl. Jetzt geht es noch fünf Runden und da brauchen wir jetzt nicht mehr herumtun. Wir werden angreifen, dass wir in die Top drei kommen.”