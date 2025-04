Zwei Freistoßtreffer! Rice stellt Bestmarke auf

Declan Rice hat mit seinen beiden Freistoß-Treffern für Arsenal gegen Real Madrid nicht nur die Tür zum Halbfinale der Champions League weit aufgestoßen – sondern auch eine Bestmarke aufgestellt. Noch nie traf ein Spieler in einem Spiel in der K.o.-Phase der Königsklasse zwei Mal durch einen direkten Freistoß.

Er war der Mann des Abends: In der 58. und in der 70. Minute trat der Mittelfeldspieler zu einem direkten Freistoß an und verwertete. Dem ersten Freistoß war ein Foul von David Alaba vorausgegangen, die Mauer der Königlichen sah dabei nicht gut aus. Auch beim traumhaften 2:0 hatte Real-Keeper Thibaut Courtois keine Chance.

„Ursprünglich wollte ich flanken, aber dann habe ich nur die Mauer und die Position des Torwarts gesehen. Also dachte ich, ich schieße einfach“, sagte Rice nach dem Spiel bei Amazon Prime Video. „Ich bin überglücklich. Aber in ein paar Jahren wird mir klar werden, dass das, was ich heute Abend gemacht habe, etwas ganz Besonderes war.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Das 1:0 nach 58. Minuten

Rice verwertet auch den zweiten Freistoß sehenswert (70.)

Standardsituationen als Arsenal-Waffe

Damit ist Rice auch in einen elitären Kreis eingezogen. Der Engländer war erst der vierte Spieler, der für Arsenal in der Champions League durch einen direkten Freistoß trifft (neben Alberto Mendez, Thierry Henry und Bukayo Saka). In dieser Saison war es der erste Freistoßtreffer in der Königsklasse in dieser Saison.

Aber die Gunners beweisen schon in der gesamten Spielzeit ihre Qualitäten bei Standardsituationen. Arsenal hat bisher in allen Wettbewerben seit Saisonbeginn 21 Tore aus Standardsituationen (Elfmeter ausgenommen) erzielt. Das ist der höchste Wert aller Mannschaften aus der Premier League.

Real-Aus droht

Durch das 3:0 von Mikel Merino (75.) und die Rote Karte von Eduardo Camavinga in der Nachspielzeit geht Real schwer angeschlagen in das Rückspiel kommenden Mittwoch in Madrid. Dem Titelverteidiger droht nach der schwachen Vorstellung in London das Aus im Viertelfinale.

Die Rückspiele der UEFA Champions League seht ihr live auf Sky – streame mit Sky X live!

Bild: Imago