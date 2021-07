Zwei Jahre, null Spiele: Salzburg verleiht Phelipe erneut

Der brasilianische Angreifer Luis Phelipe verlässt Red Bull Salzburg nach zwei Leihen ein drittes Mal und schließt sich bis Saisonende per erneuter Leihe dem Schweizer Erstligisten FC Lugano an. Phelipe war 2019 von Kooperationspartner Red Bull Brasil nach Salzburg gewechselt und wurde direkt an den FC Liefering weiterverliehen.

Nach vier Treffern in 19 Spielen in der 2. Liga verliehen die Salzburger den Stürmer in der vergangenen Saison erneut an einen Partnerklub – dieses Mal an Red Bull Bragantino in Brasilien. Dort erzielte Phelipe in 19 Partien einen Treffer. Bei den Salzburgern, für die er nach wie vor kein Spiel absolviert hat, besitzt Phelipe noch einen Vertrag bis 2024.

Bild: GEPA