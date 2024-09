Zwei Leistungsträger verlängern bei den Vikings

Nicht einmal eine Woche nach dem verlorenen Finale der European League of Football (ELF) haben die Vienna Vikings zwei Eckpfeiler der Mannschaft länger an das Team gebunden.

Quarterback Ben Holmes bleibt auch 2025 der Spielmacher in Wien, Receiver Noah Touré, frisch gekürter „Offensive Rookie of the Year“, erhielt einen Vertrag über drei Jahre. „Die familiäre Atmosphäre ist ein wichtiger Grund, warum ich zurückkomme“, sagte der US-Amerikaner Holmes.

Die Vikings hatten am vergangenen Sonntag in Gelsenkirchen das ELF-Finale mit 20:51 gegen Titelverteidiger Rhein Fire verloren und damit ihren zweiten Titel verpasst. Für das Team von Headcoach Chris Calaycay war das die erste Niederlage in der Saison nach 13 Siegen.

