Zwei ManCity-Profis positiv auf Covid-19 getestet

Riyad Mahrez und Aymeric Laporte vom englischen Vizemeister Manchester City sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Das gaben die “Citizens” am Montag bekannt. Beide Spieler befolgen nach Angaben des Vereins die Coronavirus-Richtlinien der Premier League und der britischen Regierung und befinden sich in Selbstisolation. Symptome des Coronavirus zeige das Duo nicht.

Die neue Premier-League-Saison beginnt am Samstag. Weil Manchester City bis zum Viertelfinale am 15. August in der Champions League vertreten war, hat das Team von Trainer Josep Guardiola am ersten Liga-Wochenende noch spielfrei. Ihr erstes Saisonspiel bestreitet ManCity erst am 21. September bei den Wolverhampton Wanderers.

(APA)

Bild: Getty Images