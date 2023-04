Zwei Meistergruppenspiele wegen Cup-Finale vorgezogen

via

via Sky Sport Austria

Das ÖFB-Cup-Finale zwischen dem SK Rapid und dem SK Sturm hat Auswirkungen auf den Spielplan der ADMIRAL Bundesliga. Zwei Spiele der Meistergruppe müssen vorverlegt werden.

In der 27. Runde wird das Duell Sturm Graz vs. Austria Wien auf Mittwoch, 26. April (18:30 Uhr) vorgezogen. Die Partie zwischen dem SK Rapid und Red Bull Salzburg steigt am gleichen Tag um 20:30 Uhr. Beide Spiele gibt es live auf Sky Sport Austria – streame alle Begegnungen mit dem Sky X Traumpass!

ADMIRAL Bundesliga Meistergruppe – 27. Runde, 26./30.04.2023

Mittwoch, 26. April 2023, live auf Sky (Einzelspiel)

SK Puntigamer Sturm Graz – FK Austria Wien – 18:30 Uhr

SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg – 20:30 Uhr

Sonntag, 30. April 2023, 17:00 Uhr – live auf Sky (Einzelspiel)

LASK – SK Austria Klagenfurt

Die Meisterschaftsspiele der Qualifikationsgruppe in der 27. Runde bleiben unverändert.

Bild: GEPA