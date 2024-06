Zwei Österreicher im NHL-Draft gewählt

Die österreichischen Eishockey-Talente Gregor Biber und der kürzlich eingebürgerte Vasily Zelenov sind am Samstag im Draft der National Hockey League (NHL) gewählt worden.

Der 17-jährige Verteidiger Biber wurde an Nummer 98 von Utah verpflichtet, die Rechte am 18-jährigen Stürmer Zelenov sicherten sich die Buffalo Sabres an Nummer 204.

Der 1,90 m große Biber spielte in der vergangenen Saison im Nachwuchs des schwedischen Topclubs Rögle und debütierte im Frühjahr für das ÖEHV-Team. Salt Lake City, die Hauptstadt des US-Bundesstaates Utah, ist ab der kommenden Saison neuer Spielort in der NHL, nachdem die Franchise der Arizona Coyotes dorthin umgezogen war.

Der gebürtige Russe Zelenov ist Mitte des Monats mit seinem Zwillingsbruder Ivan eingebürgert worden. Die beiden sind in der Red Bull Hockey Academy in Salzburg ausgebildet worden, Vasily spielte in der vergangenen Saison für die RB Juniors in der Alps Hockey League.

Bereits am Freitag ist Macklin Celebrini wie erwartet an Nummer eins ausgewählt worden. Die San Jose Sharks sicherten sich in Las Vegas die Rechte am 18-jährigen kanadischen Center, der bereits mit seinen berühmten Landsleuten Sidney Crosby und Jonathan Toews verglichen wird. Im jährlichen Draft sichern sich die 32 NHL-Clubs die Rechte an über 220 Talenten.

(APA) / Bild: Imago