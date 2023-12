Zwei Operationen! ÖSV-Läuferin muss Saison nach Sturz in St. Moritz beenden

Für ÖSV-Läuferin Elisabeth Reisinger ist die Ski-Saison schon wieder vorbei. Die 27-Jährige stürzte bei der Abfahrt in St. Moritz schwer und musste sogar zweimal operiert werden.

Zunächst wurde bei Reisinger nach ihrem schweren Sturz ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Dieser wurde in den darauffolgenden Tagen auch operiert. Doch während der OP fiel den Ärzten auf, dass die Verletzung doch etwas schlimmer war, als zunächst angenommen: Die Ärzte erkannten auch schwere Verletzungen am Meniskus und am Schienbeinkopf bei der ÖSV-Athletin. In der Folge musste Reisinger binnen kürzester Zeit erneut unters Messer.

Die Saison ist für die 27-Jährige zwar nun vorbei, allerdings konnte Reisinger das Krankenhaus bereits verlassen.

Bild: GEPA