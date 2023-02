Zwei Rückstände egalisiert: Leicester schlägt Aston Villa

via

via Sky Sport Austria

Leicester City besiegt in einem torreichen Duell den Aston Villa FC. In einer turbulenten ersten Spielhälfte fielen dabei gleich fünf Treffer.

Aston Villa ging gleich zweimal durch Ollie Watkins (9.) und ein Eigentor durch Harry Soutar (32.) in Führung, Leicester konnte aber nicht nur zweimal durch James Maddison (12.) und Kelechi Iheanacho (41.) ausgleichen, sondern auch durch einen Tete-Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45+2.) in Führung gehen.

In der 79. Minute besorgte Leicesters Dennis Praet schlussendlich den 4:2-Endstand.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.