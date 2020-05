Zwei Tage nach Entlassung: Quaterback Dalton heuert in Dallas an

via

Quarterback Andy Dalton hat nur zwei Tage nach seiner Entlassung bei den Cincinnati Bengals in der National Football League (NFL) einen neuen Verein gefunden.

Nach Informationen des US-amerikanischen Fernsehsenders ESPN wechselt der 32-Jährige in seine texanische Heimat zu den Dallas Cowboys. Er soll einen Einjahresvertrag mit einem Grundgehalt von 3 Millionen US-Dollar erhalten.

Dalton musste nach neun Jahren als Starter bei den Bengals dem im Draft an Position eins ausgewählten Joe Burrow weichen. Auch bei den Cowboys wird er allerdings höchstwahrscheinlich nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinauskommen, Stammkraft Dak Prescott gehört zu den besten Quarterbacks der Liga. Dalton hält in Cincinnati den Vereinsrekord für die meisten Touchdownpässe und ist Zweiter in der internen Rangliste der meistgeworfenen Yards.

