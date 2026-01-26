Zwei Tage nach Hitze-Drama: Sinner zurück in der Spur

Zwei Tage nach seinem hitzebedingten Beinahe-Kollaps hat Jannik Sinner bei den Australian Open wieder zu seiner Topform gefunden. Der Titelverteidiger aus Italien schlug seinen Landsmann Luciano Darderi nach einer konzentrierten Leistung mit 6:1, 6:3, 7:6 (7:2) und zog ungefährdet ins Viertelfinale von Melbourne ein.

„Ich bin zufrieden mit meinem Niveau“, sagte Sinner, der nun 17 von 17 Duellen gegen Landsleute auf der Tour gewonnen hat und weiter den dritten Titel in Australien in Folge jagt: „Das Viertelfinale ist immer etwas ganz Spezielles.“

Zuvor hatte der dritte Italiener im Achtelfinale, Lorenzo Musetti, einen überraschend klaren Sieg gefeiert. Der Weltranglistenfünfte schlug Taylor Fritz (USA), die Nummer 9 im ATP-Ranking, mit 6:2, 7:5, 6:4. Er trifft in einem mit Spannung erwarteten Viertelfinale am Mittwoch auf Novak Djokovic.

Der Grand-Slam-Rekordsieger aus Serbien nutzte seinen unverhofften freien Montag für eine gemütliche Trainingssession. Djokovic (38) hat das Achtelfinale kampflos überstanden. Sein Gegner Jakub Mensik zog wegen einer Verletzung der Bauchmuskulatur zurück.

In seinem Drittrundenmatch gegen Eliot Spizzirri hatte Sinner bei hohen Temperaturen mit starken Krämpfen am ganzen Körper zu kämpfen gehabt. Nach einer Hitze-Pause verbesserte sich sein Zustand entscheidend und er gewann gegen den US-Amerikaner in vier Sätzen. Gegen Darderi ging es ihm augenscheinlich wieder gut.

(SID) / Bild: Imago