Zweifel an Glasner? Milan trifft sich mit neuen Trainerkandidaten

Die Unterschrift von Trainer Oliver Glasner bei der AC Milan galt zuletzt nur noch als Formsache. Doch das könnte sich nach den neuesten Entwicklungen in der Causa geändert haben.

Wie die Transferexperten Fabrizio Romano und Matteo Moretto übereinstimmend berichten, habe Glasner im Rennen um den Trainerposten bei den „Rossoneri“ an Boden verloren. Demnach will Milan neue Gespräche mit weiteren Trainerkandidaten aufnehmen.

🚨🔴⚫️ AC Milan proceed in talks to find new manager and despite reports, nothing close or done with Oliver Glasner yet. Matthias Jaissle and Rúben Amorim are in the running as options to become new head coach. 🎥🇮🇹 https://t.co/TEfOurXqc0 pic.twitter.com/JGP09ULcEV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

Milan spricht mit Amorim und Jaissle

Unter anderem seien der aktuell vereinslose und ehemalige United-Trainer Ruben Amorim sowie Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle noch in der Verlosung. Letzterer trainiert aktuell den saudischen Verein Al-Ahli, wo er in den vergangenen beiden Saisonen jeweils den Titel in der asiatischen Champions League gewann.

Milan hatte sich nach dem Verpassen der Königsklasse von der gesamten sportlichen Führung um Trainer Massimiliano Allegri getrennt. Neben Glasner als neuem Cheftrainer werben die Mailander auch intensiv um ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der beim Traditionsklub eine tragende Rolle in der sportlichen Führung übernehmen soll.

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