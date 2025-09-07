Zweimal „schwach“! So benoten die Sky-User das Nationalteam
Mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Zypern hat das ÖFB-Team den nächsten Erfolg in der WM-Quali gefeiert. Nach der Partie in Linz konnten die Sky-User die Leistungen der einzelnen ÖFB-Spieler bewerten (von 6=Weltklasse bis 1= Sehr Schwach).
Bis auf Goalie Alexander Schlager (Note 4 = Stark) erhielt kein Spieler eine zufriedenstellende Bewertung. Gleich zwölf ÖFB-Akteure bekamen die Note 3 (= Durchschnitt). Patrick Wimmer und Marko Arnautovic wurden sogar als „Schwach“ (= Note 2) eingestuft.
Die Leistung des gesamten ÖFB-Teams wurde ebenfalls mit Note 2 (= Schwach) beurteilt.
Die ÖFB-Noten im Überblick:
Tor
Verteidigung
Mittelfeld
Angriff
Teamleistung & Teamchef
Bild: GEPA