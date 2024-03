„Zweite Hälfte war annähernd perfekt“: ÖFB-Stimmen zum 6:1-Sieg gegen die Türkei

Das ÖFB-Team hat einen 6:1-Kantersieg gegen die Türkei gefeiert. Das sind die Reaktionen nach dem Testspiel am Dienstag im Wiener Ernst Happel Stadion.

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef/via ORF): „Vor dem Spiel hätte ich gesagt, dass ein 6:1 unwahrscheinlich ist, aber nicht unmöglich. Wir sind super reingekommen mit dem schnellen Tor. Dann war eine Phase von der 25. bis zur 40. Minute, als wir Probleme hatten. Das Tor kurz vor der Halbzeit hat uns noch einmal gut getan. Gut, die zweite Halbzeit war annähernd perfekt. Wir haben wenig bis nichts zugelassen. Zweite Halbzeit lief für uns natürlich ideal. Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt. Gerade in der Phase (in der ersten Hälfte, Anm.), in der wir es nicht geschafft haben, richtig in die Zweikämpfe zu kommen, hatten wir Probleme. Deutschland hat nicht umsonst gegen sie zu Hause verloren. Ich fand es aber beeindruckend, wie wir in der schwierigen Phase wieder zu uns gefunden haben. Die Jungs, die reingekommen sind, haben gezeigt, dass sie dabei sein wollen. Vier von sechs Toren waren typische Tore von uns nach schnellen Balleroberungen. So ist es nicht leicht, gegen uns zu spielen. Heute haben wir schon gesehen, dass wir in der Breite ordentliche Qualität haben. Das war eine enorme Mannschaftsenergie von allen, eine extrem starke Mannschaftsleistung.“

Xaver Schlager (ÖFB-Torschütze) über sein Tor zum 1:0: „Es war wichtig, dass ich da nachgehe, dass ich da bin. Das war ein super Start, so sind wir gut in die Partie gekommen. Wir sind gerade brutal effizient. Das ist richtig gut, dass wir wenige Chancen für Tore brauchen. Man hat aber gesehen, dass die auch richtig gut kicken können und wir Probleme bekommen. Es ist wichtig, dass wir nicht nur die guten Sachen sehen, sondern auch die weniger guten. Das Resultat verdeckt das ein wenig.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sky Sport Austria (@skysportaustria)

Christoph Baumgartner (ÖFB-Torschütze): „Speziell zweite Hälfte eine extrem energetische Leistung von uns. Wir haben sie extrem unter Druck gesetzt. Sie haben es die erste Hälfte sehr, sehr gut gemacht, aber auch da haben wir schon gute Balleroberungen gehabt. Das war dann ein sehr, sehr verdienter Sieg. Ob es in der Höhe verdient war, weiß ich nicht.“ Über sein Elfmeter-Tor: „Ich habe Michi (Gregoritsch, Anm.) gefragt – wir sind gute Freunde -, gibst du mir den Ball? Ich bin ihm sehr dankbar, weil ein Viererpack (für Gregoritsch) wäre auch sensationell. Für mich persönlich ist es für das Selbstvertrauen wichtig, dass ich ihn rein geschossen habe.“

Romano Schmid (ÖFB-Teamspieler): „Ich glaube, dass unsere Mannschaft noch nie so breit und gut besetzt war wie gerade. Es hat heute jeder gezeigt, dass er mithalten kann auf dem Niveau. Weil im Fußball schläft der Teufel nie und dann kann jeder zeigen, dass er da ist. Natürlich ist mein Ziel, bei der EM dabei zu sein. Wenn ich so drauf bin, wie ich momentan drauf bin, habe ich, glaube ich, gute Chancen.“

(APA)/Bild: GEPA