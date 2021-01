Zweite ICE-Meisterschaftsphase beginnt am 12. Februar

Die zweite Phase der ICE-Eishockeyliga beginnt fünf Tage nach Ende des Grunddurchgangs (7.2.) am 12. Jänner. Laut Rahmenterminplan, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, startet die Qualifikationsrunde am 12. Februar und die Pick Round am 13. Februar. Gespielt wird die Zwischenrunde bis 7. März, an diesem Tag erfolgt auch der Play-off-Pick, in dem sich die erst- bis drittplatzierten Vereine ihre Viertelfinalgegner aussuchen können.

In der Pick Round spielen die besten fünf Clubs des Grunddurchgangs, die auch fix im Play-off stehen, die Rangliste für den Pick aus. In der Qualifikationsrunde der Mannschaften auf den Rängen sechs bis elf geht es um drei Plätze im Viertelfinale.

Für die Pick Round nehmen die Mannschaften vier Bonuspunkte (Sieger des Grunddurchgangs, der sich auch für die CHL qualifiziert), zwei (Zweiter) und einen Punkt (Dritter) mit. Für die Qualifikationsrunde werden 8-6-4-2-1 Bonuspunkte vergeben.

(APA)

Artikelbild: GEPA