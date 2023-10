Zweite Niederlage in Folge für Toronto

Für die Toronto Raptors hat es nur 24 Stunden nach dem unglücklichen 103:104 n. V. bei den Chicago Bulls in der National Basketball Association (NBA) eine weitere Niederlage gesetzt. Jakob Pöltl und Kollegen verloren am Samstag (Ortszeit) gegen die Philadelphia 76ers 107:114. Der Center aus Wien verzeichnete sechs Punkte, sieben Rebounds, drei Assists und einen Block in 24:48 Minuten auf dem Parkett.

Die Kanadier waren gut ins Spiel gestartet und zu Beginn des zweiten Viertels 39:27 vorangelegen. Zur Halbzeit hieß es 59:56. Der Umschwung erfolgte unmittelbar nach der Pause. Die 76ers mit dem ehemaligen Toronto-Coach Nick Nurse übernahmen die Führung und gaben diese nicht mehr aus der Hand.

Der amtierende Liga-„MVP“ Joel Embiid und Tyrese Maxey erzielten je 34 Punkte für Philadelphia. Erfolgreichster Scorer der Raptors war wie schon am Vortag Scottie Barnes. Er verbuchte 24 Zähler. Am Montag sind die Portland Trail Blazers am Ontariosee zu Gast.

Zach LaVine markierte mit 51 Punkten eine Karrierebestleistung in der NBA. Dennoch unterlagen die Chicago Bulls bei den Detroit Pistons 102:118.

