Zweites Angebot! Diomande-Einigung rückt immer näher

Real Madrid und RB Leipzig sind bei den Verhandlungen um Yan Diomande einem Transfer näher gekommen. Eine Einigung im Bereich von rund 120 Millionen Euro gilt derzeit als realistisches Szenario.

Das zweite Angebot von Real Madrid für Leipzigs Yan Diomande (110 bis 115 Millionen Euro) wurde noch nicht abgelehnt.

Eine Einigung im Bereich von rund 120 Millionen Euro gilt momentan als realistisch, weitere Verhandlungen über die Struktur des Pakets sind jedoch erforderlich. RB Leipzig fordert eine höhere Sockelablöse und weniger bzw. realistischere Boni.

Ein finaler Durchbruch mit Real steht noch aus, Leipzig rechnet aber mit einem baldigen Abschluss. Leganes profitiert zudem von einer Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von fünf bis acht Prozent.

Diomande soll Gvardiol überholen

Bis zur finalen Einigung trainiert Diomande weiter in Leipzig und wartet auf grünes Licht für die Abreise nach Spanien. Leipzig hätte mit dem Verkauf wiederum sämtliche finanziell gesteckten Ziele erfüllt.

Leipzig pocht auf einen Rekord-Abgang, den bei den Sachsen bislang noch Josko Gvardiol – im Gesamtpaket nach Sky Sport Informationen bei über 100 Millionen Euro – hält.