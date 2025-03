Zweites Männer-Abfahrtstraining in Kvitfjell abgesagt

Das zweite Training für die Weltcup-Abfahrten in Kvitfjell ist am Donnerstag abgesagt worden. Den Organisatoren in Norwegen machten zuletzt verhältnismäßig starker Wind und hohe Temperaturen zu schaffen.

Im einzigen Training am Mittwoch war der Slowene Miha Hrobat der Schnellste, der Italiener Mattia Casse erlitt bei einem schweren Sturz einen Ellbogenbruch. Am Freitag und Samstag stehen je eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G auf dem Programm.

(APA) Foto: GEPA