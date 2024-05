Zweitliga-Meister: St. Pauli krönt seine Saison

Der FC St. Pauli steigt als Zweitliga-Meister in die 2. deutsche Fußball-Bundesliga auf, Hansa Rostock folgt dem VfL Osnabrück nach einem unwürdigen Saisonfinale mit heftigen Fan-Krawallen in die 3. Liga. Die Hamburger sicherten sich mit einem 2:1 (1:0) beim SV Wehen Wiesbaden im Fernduell mit Holstein Kiel den ersten Platz. Der Mitaufsteiger gewann parallel 2:1 (2:0) bei Hannover 96.

Die Wiesbadener retteten sich trotz der Niederlage in die Relegation gegen den Drittliga-Dritten Jahn Regensburg. Rostock stieg als Tabellenvorletzter nach dem 1:2 (0:0) gegen den SC Paderborn ab, das Spiel musste nach Ausschreitungen lange unterbrochen werden. Hansa-Anhänger hatten Pyrotechnik Richtung Spielfeld geschossen, Harm Osmers schickte die Mannschaften in die Kabine. Erst nach fast 30 Minuten ging es weiter.

Düsseldorf mit Sieg in die Relegation

Dank Dreierpacker Christos Tzolis (6./20./88.) geht Fortuna Düsseldorf mit einem Erfolgserlebnis in die Aufstiegsrelegation. Der Zweitliga-Dritte stimmte sich mit einem 3:2 (2:1) gegen den 1. FC Magdeburg im sportlich bedeutungslosen Liga-Finish auf den Showdown gegen den VfL Bochum am Donnerstag und 27. Mai ein.

Der 1. FC Kaiserslautern feierte ebenfalls dank Dreifach-Torschütze Marlon Ritter (36./48./69.) eine eindrucksvolle Generalprobe für das DFB-Pokalfinale in der kommenden Woche. Vor dem großen Duell mit dem deutschen Meister Bayer Leverkusen am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) in Berlin gewannen die Pfälzer ihren letzten Härtetest mit 5:0 (1:0) gegen Eintracht Braunschweig.

HSV beendet enttäuschende Saison auf Platz vier

Platz vier behauptete der Hamburger SV am Ende einer enttäuschenden Saison mit einem 4:1 (3:1) gegen den 1. FC Nürnberg. Auch Robert Glatzel (6./28./90.+5, Foulelfmeter) traf dreifach. Der HSV-Torjäger und Tzolis mit je ebenfalls 22 Treffern zogen noch mit Hertha-Stürmer Haris Tabakovic als Toptorschützen der Liga gleich.

Die Berliner verloren zum Abschied von Trainer Pal Dardai 1:2 (1:1) beim Absteiger Osnabrück. Schalke 04 unterlag bei der SpVgg Greuther Fürth verdient mit 0:2 (0:0), der Karlsruher SC gewann bei der SV Elversberg 3:0 (0:0).

(SID) / Bild: Imago