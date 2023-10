Zweitliga-Schlusslicht Braunschweig trennt sich von Coach Härtel

Der zweite Trainerwechsel in Deutschlands 2. Bundesliga ist perfekt: Jens Härtel muss in Braunschweig vier Monate nach seiner Verpflichtung wieder gehen. Der bisherige Co-Trainer soll das Team im Derby betreuen.

Der Tabellenletzte Eintracht Braunschweig hat sich nach nur zehn Saisonspielen in der 2. Bundesliga von Trainer Jens Härtel getrennt. Das gaben die Niedersachsen am Montag bekannt. Der bisherige Co-Trainer Marc Pfitzner wird in den kommenden Partien gegen Fortuna Düsseldorf und im Niedersachsen-Derby bei Hannover 96 als Interimslösung übernehmen.

HIGHLIGHTS | Braunschweig – Nürnberg | 7. Spieltag

Braunschweigs Situation „extrem besorgniserregend“

Am Freitag hatte das Team ein 0:3 bei Aufsteiger SV Elversberg kassiert. Von elf Pflichtspielen inklusive DFB-Pokal gewann die Eintracht nur eines. „Die sportliche Situation ist für uns alle extrem besorgniserregend. Es besteht dringender Handlungsbedarf“, wurde Präsidentin Nicole Kumpis in der Mitteilung des Clubs zitiert.

Nach erfolgreichen Stationen beim 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock hatte Härtel die Braunschweiger erst vor dieser Saison als Nachfolger von Michael Schiele übernommen. Doch die erhoffte sportliche Weiterentwicklung, die Aufsichtsrat und Geschäftsführung dem Aufstiegstrainer Schiele nicht mehr zutrauten, blieb unter dem 54-jährigen Härtel aus.

(dpa/sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.