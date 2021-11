Zwölftes Saisontor: Burgstaller leitet nächsten St. Pauli-Sieg ein

Guido Burgstaller bleibt in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga in Torlaune.

Beim 1. FC Nürnberg brachte der Kärntner Stürmer seinen Club St. Pauli am Sonntag per Kopf mit 1:0 (3.) in Führung, die Hamburger siegten schließlich 3:2 (2:1) und verteidigten an der Tabellenspitze den Drei-Punkte-Vorsprung auf Darmstadt. Einen weiteren Zähler dahinter ist Jahn Regensburg Dritter.

Mit seinem zwölften Saisontor liegt Burgstaller in der Schützenliste einen Treffer hinter Spitzenreiter Sven Michel (Paderborn). Neben dem Ex-ÖFB-Teamkicker trafen in einer hart umkämpften Partie auch Leart Paqarada (10.) und Adam Dzwigala (64.) für die Gäste, Nürnbergs Johannes Geis (21.) sowie Manuel Schäffler (72.) machten es zweimal wieder spannend.

HSV siegt klar, Paderborn mit Remis

Der HSV (26 Punkte) hielt dank Faride Alidou (13.), Bakery Jatta (40.) und Manuel Wintzheimer (89.) mit einem 3:0-Erfolg gegen das Schlusslicht Ingolstadt (mit Christian Gebauer und Nico Antonitsch) Anschluss an die Top drei, dem einstigen „Bundesliga-Dino“ fehlen als Fünftem zwei Punkte auf Regensburg. Paderborn kam gegen Hansa Rostock währenddessen zu einem 1:1.

(APA/Red.).

Beitragsbild: Imago.