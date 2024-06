0:18! Mbappes verrückter EM-„Fluch“ hält nach Österreich-Duell an

Auch wenn Kylian Mbappe mit einem gewohnt starken Auftritt und seinem erzwungenen Eigentor Frankreich den EM-Auftaktsieg beschert hat, geht eine Negativserie vorerst weiter.

Bereits Stunden vor Anpfiff hallte besonders ein Name durch die Düsseldorfer Altstadt sowie entlang des Rheinufers: In allen möglichen Varianten besangen die französischen Fußballfans vor dem EM-Auftakt gegen Österreich ihren Superstar und Hoffnungsträger Kylian Mbappe.

Ob in Fangesängen, auf den Trikots der Anhänger, auf mitgebrachten Gesichtsmasken oder gar als Pappaufsteller: Der Weltmeister und siebenfache französische Meister war allgegenwärtig und ließ deutlich hörbar die Herzen der Les-Bleus-Supporter höher schlagen, als er erstmals im Düsseldorfer Stadion den Rasen betrat und kurz vor Anpfiff nochmals im Kabinengang von einer Kamera eingefangen wurde.

Kylian Mbappe erzielt 461 Scorerpunkte

Der baldige Madrilene hat sich seinen Status als Lichtgestalt des französischen Fußballs nicht umsonst erarbeitet, so erzielte er in 452 Profispielen unglaubliche 461 Scorerpunkte und zauberte mit seinem gigantischen Tempo und seiner Dribbelstärke zahlreiche Defensivreihen schwindelig. Alleine in seiner zurückliegenden PSG-Abschlusssaison erzielte der Franzose in 48 Saisonspielen 44 Tore und auch gegen die Österreicher sollte der Diamant in der französischen Perlenkette mit seinem erzwungenen Eigentor den Unterschied ausmachen.

Und dennoch gibt es in der makellos wirkenden Bilanz des 25-Jährigen einen Schönheitsfehler, der besonders nach der Partie gegen Österreich schon langsam ein Mini-„Fluch“ ist. Mbappe, der in sonst allen Wettbewerben in denen er im Profibereich jemals teilgenommen hat, immer traf, fehlt noch ein EM-Tor.

Während der Superstar in 14 WM-Spielen bereits zwölf Tore erzielt hat, hat er beim europäischen Großturnier für seine Verhältnisse ungewohnte Ladehemmung, wobei es an Torchancen alles andere als mangelte.

Frankreichs Chancenwucher ungenutzt Ganze 14 Torschüsse hatte der Superstar vor dem Österreich-Spiel bei seinen vier EM-Partien 2021 erfolglos abgefeuert, wobei er exzellente Gelegenheiten ungenutzt gelassen hatte. Und auch gegen die Mannschaft von Ralf Rangnick wollte es für den sonst so treffsicheren Torjäger irgendwie nicht klappen mit dem Premieren-Treffer, so scheiterte er dieses Mal in der ersten Halbzeit an ÖFB-Keeper Patrick Pentz und ließ dann im zweiten Abschnitt eine hundertprozentige Chance liegen, als er allein und mit Zeit auf Pentz zulief. So lautet seine aktuelle EM-Bilanz: 18 Torschüsse, null Tore. „Zu früh“ für Mbappe-Prognose: Frankreichs Verbandspräsident abwartend Kurz vor Ende musste Mbappe auch noch mit einer gebrochenen Nase ausgewechselt werden, so ist noch nicht sicher, ob der Franzose gegen die Niederländer am Freitag wieder mitwirken kann oder ob der EM-„Fluch“ vorerst weiter anhält.

(Red./sport.sky.de/Hartmann).

Beitragsbild: Imago.