18 Parallelspiele und große Spannung: Showdown in der Champions League

Die UEFA Champions League beschließt ihre Ligaphase mit einem Mega-Spieltag. Welche Entscheidungen sind noch offen? Wo wird es besonders spannend? Was ist das Besondere am letzten Spieltag? 17 der 18 Spiele am finalen Spieltag der Ligaphase live & exklusiv in der Konferenz der Superlative am Mittwoch bei Sky – mit Sky X die Champions League live streamen!

Alle 36 Teams sind am Mittwoch ab 21.00 Uhr gleichzeitig im Einsatz – und TV-Zuschauer können sich auf eine Mega-Konferenz freuen, höchstwahrscheinlich mit vielen Toren und einer ständig wechselnden Tabellenkonstellation. Im Vorjahr, als die neu eingeführte Ligaphase erstmals mit 18 Parallelspielen am 8. Spieltag beschlossen wurde, fielen in 90 Minuten 59 Treffer. Spannung ist bis zum Schluss garantiert.

Welche Entscheidungen sind noch offen?

Sowohl im Kampf um ein direktes Achtelfinalticket als auch im Rennen um den Einzug in die Play-offs geht es extrem eng zu. Nur der englische Tabellenführer FC Arsenal und Bayern München stehen bereits sicher im Achtelfinale. Andere Top-Teams wie Manchester City oder der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick sind unter Zugzwang, wenn die Zwischenrunde umgangen werden soll. Sicher ausgeschieden sind erst vier Teams – darunter Eintracht Frankfurt.

Welche internationalen Top-Teams müssen bangen?

Die heißeste Partie im Kampf um die Top acht ist das Duell von Titelverteidiger Paris Saint-Germain und Newcastle United. Beide Teams stehen bei 13 Zählern, dem Verlierer drohen die Playoffs. Die gleiche Punktzahl weisen unter anderem auch der FC Barcelona und Manchester City auf – für das Achtelfinalticket sind beide Topklubs zum Siegen verdammt. Der italienische Meister SSC Napoli ist – Stand jetzt – ausgeschieden und will sich in die Playoffs retten. Gleiches gilt für Benfica Lissabon und Startrainer José Mourinho.

Wie geht es nach Mittwoch weiter?

Am Freitag werden die Partien der Play-offs in Nyon ausgelost (ab 12.00 Uhr hier im Livestream). Bei der Auslosung werden Paare gebildet, die sich nach der Endplatzierung in der Ligaphase richten. So treffen beispielsweise die Teams auf den Plätzen 9 und 10 auf die Mannschaften, die auf Platz 23 und 24 gelandet sind. Die Zwischenrunde findet am 17./18. und 24./25. Februar statt. Das Achtelfinale wird am 27. Februar ausgelost und folgt Mitte März, dann steigen die Top acht wieder ein. Das Endspiel wird am 30. Mai in Budapest ausgetragen.

(SID)

Beitragsbild: Imago