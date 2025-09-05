2022-Halbfinalist Marokko qualifiziert sich fix für WM-Endrunde

Knapp drei Jahre nach dem sensationellen Halbfinal-Einzug in Katar hat sich Marokko erneut für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert.

Durch einen 5:0(2:0)-Sieg gegen Niger steht die Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Qualifikationsgruppe E in Afrika fest. Die Tore schossen Ismael Saibari (29. Minute/38.), Ayoub El Kaabi (51.), Hamza Igamane (69.) und Azzedine Ounahi (84.).

Der Tabellenzweite Tansania hatte bereits wenige Stunden zuvor beim 1:1 in Kongo gepatzt. Gegner Niger spielte nach einer Gelb-Roten Karte in der 26. Minute nur noch in Unterzahl. Danach hatte das Team mit seinen Starspielern Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Brahim Diaz (Real Madrid) und dem Neu-Leverkusener Eliesse Ben Seghir leichtes Spiel.

Marokko 2022 erster afrikanischer Halbfinalist

Marokko hatte 2022 in Katar unter anderem Belgien, Spanien und Portugal besiegt und dadurch als erstes afrikanisches Team ein WM-Halbfinale erreicht. Dort gab es eine 0:2-Niederlage gegen Frankreich. Auch das Spiel um Platz drei gegen Kroatien ging mit 1:2 verloren.

Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge. Nach sechs Qualifikations-Spielen hat Marokko die maximale Ausbeute von 18 Punkten auf dem Konto.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.