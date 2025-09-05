Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien hat beim Debüt von Nationaltrainer Gennaro Gattuso mit einem ganz starken Auftritt seine WM-Chancen am Leben gehalten.

Die Squadra Azzurra war beim 5:0 (0:0) gegen Estland in Bergamo drückend überlegen, Gästetorhüter Karl Hein verhinderte sogar ein noch höheres Ergebnis. In der Schlussphase wurde Gattuso mit Sprechchören gefeiert.

Moise Kean (58.), Mateo Retegui (69./89.), Giacomo Raspadori (71.) und Alessandro Bastoni (90.+2) trafen erst nach der Pause für die Gastgeber. Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt Italien in Gruppe I weiter hinter Norwegen (12) und dem kommenden Gegner Israel (9) auf Rang drei, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Der Weltmeister von 2006 hatte sowohl 2018 als auch 2022 die WM verpasst.

Israel gewann das Parallelspiel in Moldau 4:0. Beim Erfolg traf mit Oscar Gloukh und Tai Baribo auch ein Ex-Spielerduo der ADMIRAL Bundesliga. Am Montag treffen die Italiener und die Israeli im ungarischen Debrecen aufeinander.

Der frühere Weltmeister Gattuso hatte im Juni die Nachfolge von Luciano Spalletti angetreten, der nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation entlassen worden war. Die Tifosi in Bergamo begrüßten den 47-Jährigen mit viel Applaus – und bekamen eine offensiv ausgerichtete Mannschaft zu sehen. Doch Hein, den Werder Bremen als Nummer zwei vom FC Arsenal ausgeliehen hatte, war vor der Pause nicht zu überwinden.

Nach dem Seitenwechsel landete der Ball aber im Tor: Florenz-Profi Kean köpfte nach einer eleganten Hacken-Vorlage von Retegui zum 1:0 ein. Nur eine Minute später hatte Kean das 2:0 auf dem Fuß, traf mit einem satten Rechtsschuss aber nur den Pfosten. Besser machte es kurz danach Retegui, danach gingen den Gästen die Kräfte aus.

Olise & Mbappe treffen bei Frankreich-Sieg

Auch Frankreich kann sich auf Michael Olise verlassen: Der Vize-Weltmeister gewann auch dank eines frühen Treffers des Offensivspielers von Bayern München im polnischen Breslau 2:0 (1:0) gegen die Ukraine und startete damit erfolgreich in die Qualifikation für die Fußball-WM 2026. Olise hatte sich schon in der Bundesliga zuletzt mit drei Toren an den ersten zwei Spieltagen in starker Verfassung präsentiert.

Aufgrund des Kriegs trägt die ukrainische Nationalmannschaft ihre Heimspiele weiterhin nicht im eigenen Land aus. In der WM-Qualifikation weicht der Verband stattdessen dreimal nach Breslau aus, wo die Ukrainer in drei „Heimspielen“ zuvor noch nicht verloren hatten. Olise (10.) und Kapitän Kylian Mbappé (82.) fügten der Ukraine dort nun mit ihren Treffern die erste Niederlage zu.

Im Vergleich zum Sieg über die Deutschland im Spiel um Platz drei der Nations League (2:0) veränderte Frankreichs Trainer Didier Deschamps seine Startelf gleich auf sieben Positionen. Einer der Neuen war Bayerns Olise, der gleich die erste gute Gelegenheit der Franzosen zur Führung nutzte. Nach starker Vorarbeit von PSG-Angreifer Bradley Barcola schob Olise vom Elfmeterpunkt problemlos ein. „Michael strahlt in allem, was er tut: Seine Bewegungen, seine Abläufe, seine Passqualität, die es den Stürmern ermöglicht, viele Bälle zu bekommen“, schwärmte der 56-Jährige.

Frankreich blieb danach zunächst klar spielbestimmend. Nach dem Seitenwechsel kamen die Ukrainer aber immer besser ins Spiel – und zu sehr guten Chancen. Ibrahima Konaté verhinderte den Ausgleich mit einer Kopfball-Rettungstat auf der Linie (65.), nur eine Minute später scheiterte Illja Zabarni am Pfosten. Erst in der Schlussphase sorgte Mbappé für Entspannung. Erster Tabellenführer der Gruppe ist Island nach einem 5:0 gegen Aserbaidschan. Die Nordländer sind am Dienstag im Pariser Prinzenpark zu Gast.

Schweiz startet mit 4:0-Erfolg

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem lockeren 4:0 (4:0) gegen den Kosovo in die WM-Qualifikation gestartet. In Basel trug sich auch Mainz-Kapitän Silvan Widmer (39.) in die Torschützenliste ein, der 32-Jährige musste beim Treffer zum 3:0 nur seinen Fuß hinhalten.

Auch die übrigen Torschützen hatten einen Bezug zur deutschen Bundesliga. Der ehemalige Schalker und Gladbacher Breel Embolo traf doppelt (25./45.), zudem war der Ex-Dortmunder Manuel Akanji (22.) erfolgreich. Weitere Treffer fielen keine mehr. Für die Eidgenossen war es der vierte Sieg in Folge, zum dritten Mal nacheinander erzielte das Team von Trainer Murat Yakin mindestens vier Tore.

Griechenland mit klarem Erfolg – Dänemark nur Remis

Schweden kassierte in Slowenien ein spätes Gegentor zum 2:2-Endstand, Liverpools Neo-Stürmerstar Alexander Isak nahm bei den Skandinaviern nur auf der Bank Platz.

Der erste Tabellenführer in Gruppe C heißt Griechenland nach einem 5:1 gegen Belarus. Dänemark und Schottland trennten sich mit einem torlosen Remis. Kroatien gab sich in Gruppe L minimalistisch. Ein Tor von Kapitän Andrej Kramaric (31.) reichte zum 1:0 auf den Färöern und zum dritten Sieg im dritten Quali-Auftritt. Tschechien schlug Montenegro auswärts 2:0 und führt die Tabelle bei zwei mehr ausgetragenen Partien mit nun zwölf Zählern an.

(SID/Red./APA.).

Beitragsbild: Imago.