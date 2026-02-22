3:0-Heimsieg: Barça erobert Tabellenführung von Real zurück

Der FC Barcelona hat den Patzer von Real Madrid im spanischen Meisterschaftskampf genutzt und die Tabellenführung in La Liga zurückerobert.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick zeigte sich nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen in Folge formverbessert und wurde ihrer Favoritenrolle gegen Aufsteiger UD Levante mit 3:0 (2:0) gerecht. Nachdem die Blaugrana erst am vorigen Spieltag den Erzrivalen aus Madrid in der Tabelle hatten vorbeiziehen lassen müssen, profitierte Barca (61 Punkte) vom 1:2 der Königlichen (60) in Osasuna.

Gegen das abstiegsgefährdete Levante war die Flick-Elf von Beginn an deutlich überlegen. Marc Bernal (4.) und Frenkie de Jongs 2:0 (32.) sorgten früh für die beruhigende Führung. In der Schlussphase erhöhte Fermin Lopez (81.) sehenswert per Distanzschuss.

Barça nun gegen Villarreal gefordert

Barca hatte zuletzt zwei Pflichtspiele in Folge verloren. Einem 0:4-Debakel im Halbfinal-Hinspiel des spanischen Cups bei Atletico Madrid war vergangenen Montag in der Liga ein 1:2 in Girona gefolgt.

Im Kampf um den La-Liga-Titel ist Barcelona am kommenden Samstag (16.15 Uhr) gegen den FC Villarreal gefordert. Real ist nach dem Rückspiel der Champions-League-Playoffs gegen Benfica Lissabon unter der Woche am 2. März (21.00) gegen den FC Getafe gefordert.

(SID/APA).

Beitragsbild: Imago.