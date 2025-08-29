7000-Kilometer-Reise! Almaty bricht CL-Distanzrekord

Fast 7000 Kilometer für ein Spiel: Wenn Kairat Almaty zu seiner Champions-League-Reise zu Sporting Lissabon aufbricht, fällt ein Rekord.

6908 Kilometer Luftlinie liegen zwischen der kasachischen Stadt und der portugiesischen Metropole, nie war die Distanz zwischen zwei Teams, die in der Königsklasse aufeinandertreffen, größer. Zur Einordnung: Von Frankfurt nach New York beträgt die Luftlinie 6202 Kilometer, jene von Wien aus über fast 6800 Kilometer.

Almaty ist erstmals in der Champions League dabei, die Stadt liegt ganz im Osten Kasachstans. Bis nach China sind es vom dortigen Zentralstadion nur 300 km. Damit sind die Reisestrapazen für alle Gegner Almatys immens. Das betrifft auch Real Madrid mit seinem neuen Coach Xabi Alonso: Die Königlichen müssen 6414 Kilometer für ihr Auswärtsspiel in Kasachstan zurücklegen.

Almaty bricht Astanas CL-Rekord

Ebenfalls in Almaty antreten müssen zudem Club Brügge, Olympiacos Piräus sowie Pafos FC. Kairat gastiert auswärts zu Inter Mailand, Arsenal FC und dem FC Kopenhagen. Den aktuellen Entfernungs-Rekord in der Champions League halten die Gruppenspiele zwischen Benfica Lissabon und FK Astana (ebenfalls Kasachstan) im Jahr 2015 mit 6164 Kilometern pro Strecke.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.