Ab 19 Uhr im LIVESTREAM: The Best FIFA Football Awards 2020

Der Fußball-Weltverband FIFA kürt am 17. Dezember die Besten der Besten. Wer wird Weltfußballer? Wer wird Welttrainer? Wer gehört zur Weltelf? Hier kannst du “The Best FIFA Football Awards 2020” am Donnerstag um 19:00 Uhr live Stream verfolgen!

Der Ballon d’ Or und der “The Best FIFA Football Awards” küren beide den Weltfußballer des Jahres. Der Ballon d’ Or wird jährlich seit 1956 von der französischen Zeitschrift France Football verliehen. Der “The Best FIFA Football Award” wurde vom Weltverband FIFA ins Leben gerufen. Es gibt ihn erst seit 2016. Zuvor kürte die FIFA seit 1991 den besten Spieler zum Weltfußballer.

Live im Stream: The Best FIFA Football Awards 2020

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

The Best FIFA Football Awards 2020: Wer ist nominiert?

The Best – FIFA-Weltfußballerin:

• Lucy Bronze (England / Olympique Lyonnais / Manchester City WFC)

• Pernille Harder (Dänemark / VfL Wolfsburg / Chelsea FC Women)

• Wendie Renard (Frankreich / Olympique Lyonnais)

The Best – FIFA-Weltfußballer:

• Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus)

• Robert Lewandowski (Polen / FC Bayern München)

• Lionel Messi (Argentinien / FC Barcelona)

The Best – FIFA-Welttorhüterin:

• Sarah Bouhaddi (Frankreich / Olympique Lyonnais)

• Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain)

• Alyssa Naeher (USA / Chicago Red Stars)

The Best – FIFA-Welttorhüter:

• Alisson Becker (Brasilien / FC Liverpool)

• Manuel Neuer (Deutschland / FC Bayern München)

• Jan Oblak (Slowenien / Atletico Madrid)

The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen:

• Emma Hayes (England / Chelsea FC Women)

• Jean-Luc Vasseur (Frankreich / Olympique Lyonnais)

• Sarina Wiegman (Niederlande / niederländisches Nationalteam)

The Best – FIFA-Welttrainer – Männer:

• Marcelo Bielsa (Argentinien / Leeds United FC)

• Hans-Dieter Flick (Deutschland / FC Bayern München)

• Jürgen Klopp (Deutschland / FC Liverpool)

FIFA-Puskas-Preis:

• Giorgian De Arrascaeta (URU): Ceara SC – CR Flamengo (25. August 2019)

• Son Heung-min (KOR): Tottenham Hotspur FC – FC Burnley (7. Dezember 2019)

• Luis Suarez (URU): FC Barcelona – RCD Mallorca (7. Dezember 2019)

Mit dem FIFA-Puskas-Preis wird ein Spieler oder eine Spielerin ausgezeichnet, der oder die in der vergangenen Saison das ästhetischste und schönste Tor erzielt hat. Der Preis ist eine Hommage an den 2006 verstorbenen ungarischen Stürmer Ferenc Puskas.

Außerdem wird bei der Preisverleihung die Weltelf der Frauen (FIFA FIFPRO World11 – Frauen) sowie die Weltelf der Männer (FIFA FIFPRO World11 – Männer) bekanntgegeben.

Bei der Wahl der FIFPro World 11 2020 haben Fußballspieler aus 67 verschiedenen Nationen die Spieler gewählt, von denen sie meinen, dass sie die beste Leistung in 2020 erbracht haben. Hier geht es zur Shortlist aus den verbliebenen 55 meistgewählten Spielern.

Zudem werden der FIFA-Fanpreis und der FIFA-Fairplay-Preis vergeben.

The Best FIFA Football Awards 2020: Wer gewinnt? Wer wählt?

Der Gewinner wird zu gleichen Teilen von Fans, Journalisten, Nationaltrainern und Spielführern der Nationalmannschaften gewählt.