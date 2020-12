Die Shortlist für die FIFA-Weltelf des Jahres 2020

via

via Sky Sport Austria

Die Spielervertretung FIFPro hat die Vorauswahl für die Weltelf 2020 veröffentlicht. Sky zeigt euch, wer noch im Rennen ist.

Der Dezember ist immer der Monat der Rückblicke, so auch im Weltfußball. Gerne werden dann die besten Mannschaften oder Spieler für ihre Leistungen im vergangenen Jahr ausgezeichnet.

Bei der Wahl der FIFPro World 11 2020 haben Fußballspieler aus 67 verschiedenen Nationen die Spieler gewählt, von denen sie meinen, dass sie die beste Leistung in 2020 erbracht haben. Mit David Alaba vom FC Bayern München hat es auch ein Österreicher auf die Shortlist der FIFA geschafft. Sky zeigt Euch die Liste mit den verbliebenen 55 meistgewählten Spielern.

Die Weltelf wird im Rahmen der The Best FIFA Football Awards 2020 am Donnerstag, 17. Dezember (ab 19 Uhr hier im LIVESTREAM) bekannt gegeben.

FIFPro Weltelf 20: Die 55 Nominierten

Tor

Alisson Becker (FC Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

David De Gea (Manchester United)

Gianluigi Donnarumma (AC Mailand)

Moraes Ederson (Manchester City)

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (FC Bayern München)

Jan Oblak (Atlético Madrid)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Abwehr

David Alaba (FC Bayern München)

Jordi Alba (FC Barcelona)

Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur)

Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Dani Alves (FC São Paulo)

Jérôme Boateng (FC Bayern München)

Alphonso Davies (FC Bayern München)

Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Kalidou Koulibaly (SSC Neapel)

Matthijs de Ligt (Juventus Turin)

Marcelo (Real Madrid)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Andrew Robertson (FC Liverpool)

Thiago Silva (FC Chelsea)

Raphaël Varane (Real Madrid)

Mittelfeld

Thiago Alcántara (FC Bayern München/jetzt FC Liverpool)

Dele Alli (Tottenham Hotspur)

Sergio Busquets (FC Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Philippe Coutinho (FC Bayern München/jetzt FC Barcelona)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Leon Goretzka (FC Bayern München)

Jordan Henderson (FC Liverpool)

Frenkie de Jong (FC Barcelona)

N’Golo Kante (FC Chelsea)

Toni Kroos (Real Madrid)

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Luka Modrić (Real Madrid)

Thomas Müller (FC Bayern München)

Angriff

Sergio Aguero (Manchester City)

Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal)

Karim Benzema (Real Madrid)

Serge Gnabry (FC Bayern München)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Zlatan Ibrahimović (AC Mailand)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Sadio Mané (FC Liverpool)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (FC Barcelona)

Neymar Junior (Paris Saint-Germain)

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Mohamed Salah (FC Liverpool)

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur)

Bild: GEPA