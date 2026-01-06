Abfuhr gegen Bayern! Salzburg verliert Testspiel-Kracher klar

Noch ohne Jamal Musiala hat der FC Bayern in Salzburg eine erfolgreiche Generalprobe für den Restart in der deutschen Fußball-Bundesliga hingelegt.

Angeführt von Superjoker Lennart Karl setzten sich die Münchner in ihrem einzigen Vorbereitungsspiel bei Bundesliga-Vizemeister Red Bull Salzburg 5:0 (1:0) durch. Hiroki Ito (45.), Karl (71./87.), Felipe Chávez (75.) nach Karls Hereingabe und Tom Bischof (90.+2) trafen.

Es war der vierte Wintertest der beiden Teams, 2014 (3:0) und 2023 (4:4) war Salzburg ungeschlagen geblieben.

Vor der Pause wäre für die Salzburger mehr drinnen gewesen, da fehlte aber wie öfters in dieser Saison die Effizienz. Die Münchner gingen durch Hiroki Ito (44.), dessen Volleyschuss von Jannik Schuster unhaltbar abgefälscht wurde, in Führung. Danach drückte der eingewechselte 17-jährige Lennart Karl der Partie mit einem Doppelpack (71., 87.) seinen Stempel auf. Auch Felipe Chavez (75.) und Tom Bischof (92.) trafen. Für den deutschen Rekordmeister war es eine gelungene Generalprobe vor dem Ligastart am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg. Die Salzburger reisen am Donnerstag ins Türkei-Trainingslager.

Letsch: „Zweite Halbzeit einfach schlecht“

„Meine Stimmung war nach der ersten Halbzeit ganz gut. Wir waren aktiv, haben agiert, gut gespielt und hätten mindestens mit einem 0:0, eher einer Führung in die Pause gehen müssen. Die zweite Halbzeit war einfach schlecht, wir sind da nur hinterhergelaufen. Unter dem Strich steht ein 0:5. Das ist bei weitem nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft haben“, resümierte Letsch im Interview. Verärgert war auch der zur Pause eingetauschte Außenverteidiger Stefan Lainer, der sagte: „Statt der zweiten Halbzeit hätten wir auch in den Wald laufen gehen können.“

Die Münchner gaben in der ersten halben Stunde den Ton an, ohne wirklich zwingend zu werden, Alexander Schlager musste sich da nur bei einem Schuss von Michael Olise auszeichnen (19.). Die Gastgeber wurden danach mutiger und hätten sich in einer starken Viertelstunde die Führung verdient. Bayern-Goalie Jonas Urbig hielt einen Schuss von Sota Kitano (32.). Eine Minute später wurde ein Abschluss des Japaners geblockt, beim Nachschuss von Edmund Baidoo konnte David Daiber vor der Linie klären. Kitano traf auch noch das Außennetz (39.).

Rückstand in bester Salzburg-Phase

Ausgerechnet in ihrer besten Phase gerieten die „Bullen“ in Rückstand. Nach Schlagers Fußabwehr bei einem Schuss des sonst farblosen Starstürmers Harry Kane kam der Ball über Umwege zu Ito, dem bei seinem Schuss das Glück zur Seite stand. Zur Pause tauschten beide Teams größtenteils das Personal, so kam bei den Münchnern auch Stammrechtsverteidiger Konrad Laimer zum Einsatz. Vor ihm durfte sich Karl am Flügel beweisen, der das Spiel der Gäste belebte. Christian Zawieschitzky konnte sich gegen Luis Diaz (49.), Karl (58.) und Serge Gnabry (64.) noch auszeichnen. Zudem schoss Laimer drüber (62.).

In den letzten 20 Minuten ging es aber Schlag auf Schlag, war die Salzburg-Abwehr richtig überfordert. Karl traf mit dem Fuß und als nur 1,68 Meter großer Akteur auch mit dem Kopf. Dazwischen hatte der Jungstar den Treffer von Chavez mit einer Hereingabe eingeleitet. Bischof sorgte mit einem Volleytor für den Endstand. Salzburgs einzig nennenswerte Aktion in Hälfte zwei war ein Lattenfreistoß von Kerim Alajbegovic (77.). Die Hoffnung von Letsch auf eine deutliche Steigerung gegenüber 2025 blieb somit unerfüllt. Sein Team hat bis zum Pflichtspielstart noch Zeit, am 22. Jänner geht es in der Europa League gegen den FC Basel.

Bayern schont Stammkräfte

Der seit Sommer verletzte Musiala habe indes „noch leichte Probleme, aber nichts Dramatisches“, sagte Sportvorstand Max Eberl bei fcb.tv. Trainer Vincent Kompany ergänzte: „Wenn er in einem der nächsten drei Spiele vielleicht ein paar Minuten bekommt, dann sind wir zufrieden.“ Die Bayern starten am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg in die zweite Saisonhälfte.

Vor 29.090 Zuschauern musste Kompany neben Musiala auch auf Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Sacha Boey verzichten. „Keiner von denen wird langfristig fehlen“, sagte der Coach, der zuversichtlich für den Restart ist: Die Mannschaft habe „richtig Bock“.

