Abschied aus Lustenau: Adriel wechselt in die 2. Liga

Der Brasilianer Adriel verlässt Bundesligist Austria Lustenau und schließt sich Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz an. Das gab der Vorarlberger Traditionsverein offiziell bekannt.

Der Defensivspieler feierte 2021 mit Austria Lustenau den Meistertitel in der 2. Liga und damit verbundenen Aufstieg. In der vergangenen Saison absolvierte der 26-Jährige 22 Partien in der ADMIRAL Bundesliga (ein Treffer).

Bild: GEPA