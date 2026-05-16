Abschied fix: Lewandowski verlässt Barça

Torjäger Robert Lewandowski wird den spanischen Fußball-Meister FC Barcelona zum Saisonende verlassen.

Dies teilten der Stürmer und der Verein am Samstag mit. Demnach wird der Pole seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Wohin es den 37-Jährigen nach vier Jahren in Barcelona zieht, ist noch unklar. Gerüchten zufolge sind Al-Hilal aus Saudi-Arabien und Chicago Fire aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) interessiert.

„Nach vier Jahren voller Herausforderungen und harter Arbeit ist es Zeit, weiterzuziehen“, schrieb Lewandowski auf Instagram. „Ich gehe mit dem Gefühl, dass die Mission erfüllt ist.“ 2022 war der Angreifer vom FC Bayern München gekommen, in bis dato 191 Einsätzen erzielte er 119 Tore. Lewandowski gewann mit Barca drei Meisterschaften, drei Supercups und einmal die Copa del Rey.

In der laufenden Saison, in der das Team von Trainer Hansi Flick bereits als Champion in La Liga feststeht, steht Lewandowski bislang bei 13 Treffern in 29 Spielen. Am Sonntag (21.15 Uhr) könnte er beim Heimspiel gegen Betis Sevilla vor den eigenen Fans im Camp Nou Abschied nehmen, am kommenden Samstag folgt der Saisonabschluss beim FC Valencia.

„Es war mir eine Ehre, mit Robert Lewandowski zusammenzuarbeiten. Er gibt jeden Tag sein Bestes, um auf höchstem Niveau zu spielen. Er ist das perfekte Vorbild für junge Spieler“, sagte Flick, der Barcelona zur Saison 2024/2025 übernommen hatte. Beide kennen sich bereits aus Flicks Zeit bei den Bayern (2019 bis 2021).

(SID).

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