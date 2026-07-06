Ägyptens Hassan verspricht Argentinien „kein leichtes Spiel“

Ägyptens Nationaltrainer Hossam Hassan hat vor dem WM-Achtelfinale gegen Titelverteidiger Argentinien von einer Fokussierung auf Lionel Messi gewarnt.

„Sie haben eine Legende, die jeder kennt, aber sie sind eine Top-Mannschaft, und wir respektieren alle Spieler“, sagte Hassan vor dem Duell am Dienstag (18.00 Uhr MESZ) in Atlanta: „Jeder sieht die Argentinier als Favoriten, aber wir werden ihnen kein leichtes Spiel liefern.“

Der 59-Jährige weigerte sich, Ägypten als Außenseiter zu bezeichnen. „Wir haben das große Ziel für unser Land und stellvertretend für alle arabischen Nationen“, sagte er: „Wer denken nur daran, was wir auf dem Platz leisten können. Wir wollen beweisen, dass wir auf diese Bühne gehören.“

Hassan, der den Sieg im Sechzehntelfinale gegen Australien mit einer Palästinaflagge gefeiert hatte, nutzte die Pressekonferenz zudem für einen flammenden Appell für mehr Menschlichkeit. Das Leid der Menschen in Palästina gehe alle an, „am Ende sind wir alle gleich“, sagte er unter anderem und erhielt von den anwesenden Journalisten viel Applaus.