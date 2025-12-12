„Ähnliche Situation“: Blau-Weiß & Rapid hoffen auf Erfolgserlebnis

Die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga stehen im Zeichen der erfolglosen Europacup-Starter, während Blau-Weiß Linz mit Rapid (ab 14 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria & mit Sky X!) einen Krisengipfel bestreitet.

Die Blau-Weißen und die Grün-Weißen kämpfen in Linz um ein Ende ihrer langen Negativserien. Während das Schlusslicht seine letzten sieben Ligaspiele allesamt verlor, hat Rapid zuletzt in sieben Pflichtmatches sechs Niederlagen bei nur einem Remis kassiert.

Seit fünf Partien stehen die Wiener ohne Zählbares da. Unter Interimstrainer Stefan Kulovits fanden die Hütteldorfer nicht den Weg aus der Krise und verloren alle drei Partien seit der Trennung von Peter Stöger.

Erfolgserlebnisse bei Rapid & Blau-Weiß dringend benötigt

„Wenn wir die Leistung wieder so abliefern, wird früher oder später der Sieg kommen. Am besten gleich am Sonntag“, betonte Flügelspieler Louis Schaub nach der Heim-Niederlage in der Conference League gegen Omonia Nikosia (0:1). „Ich glaube, dass die Verunsicherung weniger wird“, sagte Kulovits, der möglicherweise wieder auf Bendeguz Bolla setzen kann.

In der Liga setzte es zuletzt Pleiten gegen den LASK (0:3) und Ried (1:2), nun könnte Blau-Weiß mit Heimvorteil den „Oberösterreich-Hattrick“ finalisieren und eine Serie gegen Rapid starten. Denn die jüngsten beiden Duelle in Oberösterreich entschieden die Linzer für sich. „Rapid ist in einer ähnlichen Situation wie wir. Es wird ein Kampfspiel“, prognostizierte BW-Interimstrainer Andreas Gahleitner.

Beitragsbild: GEPA.