Aktuell Topkandidat: Tottenham will Kehl!

Sebastian Kehl ist nach Sky Sport Informationen der aktuelle Top-Kandidat für eine neu zu besetzende Direktoren-Rolle bei Tottenham zur kommenden Saison. Die Spurs möchten, dass er die Mannschaft gemeinsam mit Johan Lange (aktuell Technischer Direktor und Sportdirektor) neu aufbaut. Lange soll sich kommende Saison auf die Rolle des Technischen Direktors konzentrieren können.

Zieht es Sebastian Kehl auf die Insel zu Tottenham Hotspur?

Der 46-Jährige soll in London eine Art Sportdirektoren-Posten bekommen und eng an der Mannschaft arbeiten, um das Team mit neu aufbauen. Bestenfalls in der Premier League, denn die Spurs kämpfen um den Klassenerhalt. Fünf Spieltage vor Saisonende belegt Tottenham mit nur 31 Punkten den ersten Abstiegsplatz, auf das rettende Ufer fehlen zwei Zähler.

Kehls Karriere als früherer Top-Spieler, seine Erfolge mit Borussia Dortmund und sein umfangreiches internationales Netzwerk schätzen die Spurs und waren wesentliche Faktoren in dem Recruitment-Prozess in den vergangenen Wochen. Tottenham hätte gerne schnell Klarheit, zumal mit Coach Roberto De Zerbi das Team geplant werden soll. De Zerbi (Vertrag bis 2031) wird nach Sky Sport Informationen auch im Falle des Abstiegs in die Championship Trainer bleiben.

Gibt es eine schnelle Kehl-Entscheidung? Eher nicht

Quellen aus dem Umfeld Kehls deuten darauf hin, dass der ehemalige BVB-Sportdirektor noch nicht entschieden hat, ob er nach seinem BVB-Aus sofort ins Geschäft zurückkehren oder sich zunächst eine Auszeit nehmen möchte. Zudem hat er weitere Anfragen, auch der Hamburger SV beschäftigt sich mit ihm. Sollte Kehl absagen, hat Tottenham andere Kandidaten im Visier.

In dieser Woche sind neue Meetings bei den Spurs geplant. Ob es dann schon eine Kehl-Entscheidung geben wird?

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago