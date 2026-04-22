Wirbel um Vinicius-Geste

Vor dem Spiel wurde er ausgepfiffen. Doch mit einem Traumtor zum 2:0 ebnete Vinicius Junior Real Madrid den Weg zum 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves. Statt seinen Treffer zu bejubeln, erhob Vinicius die Hände in Richtung der Zuschauerränge und bat symbolisch um Entschuldigung. Die Fans reagierten mit tosendem Beifall.

„Das sollte er nicht tun“, meinte der ehemalige Real-Star Guti als TV-Experte bei DAZN über die Geste von Vinicius Junior.

„Man kann gut oder schlecht spielen, aber er gibt immer sein Bestes. In den letzten Spielen war sein Niveau sehr gut, und ein Spieler sollte sich niemals für seine Leistung entschuldigen“, erklärte der ehemalige Mittelfeldspieler, der mit den Königlichen dreimal die Champions League gewann und fünfmal mit Meister wurde.