Wirbel um Vinicius-Geste
Vor dem Spiel wurde er ausgepfiffen. Doch mit einem Traumtor zum 2:0 ebnete Vinicius Junior Real Madrid den Weg zum 2:1-Sieg gegen Deportivo Alaves. Statt seinen Treffer zu bejubeln, erhob Vinicius die Hände in Richtung der Zuschauerränge und bat symbolisch um Entschuldigung. Die Fans reagierten mit tosendem Beifall.
„Das sollte er nicht tun“, meinte der ehemalige Real-Star Guti als TV-Experte bei DAZN über die Geste von Vinicius Junior.
„Man kann gut oder schlecht spielen, aber er gibt immer sein Bestes. In den letzten Spielen war sein Niveau sehr gut, und ein Spieler sollte sich niemals für seine Leistung entschuldigen“, erklärte der ehemalige Mittelfeldspieler, der mit den Königlichen dreimal die Champions League gewann und fünfmal mit Meister wurde.
Arbeloa: „Vinicius ist ein echter Madridista“
„Das ist nicht das erste Mal, dass uns so etwas passiert“, sagte Real-Trainer Alvaro Arbeloa nach dem 2:1-Sieg über die Pfiffe und nahm seinen Flügelspieler in Schutz.
„Vinicius hat sich immer sehr bemüht, die Mannschaft zu tragen. Er versteckt sich nicht, er ist ein echter Madridista, er fühlt mit dem Wappen und er ist sehr mutig. Ich bin froh, dass die Fans ihn mit Applaus belohnt haben“, meinte Arbeloa.
„Diese Geste markiert einen deutlichen Wandel in seinem Verhalten“
Lob bekam Vinicius auch von den Medien. Er habe „seine reifste Leistung seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2018“ gezeigt, schrieb die Marca und erklärte: „Nach der jüngsten Kritik und Spannungen mit den Fans im Santiago Bernabeu entschied sich der Brasilianer für eine ungewöhnliche Geste. Er entschuldigte sich, weil er wusste, dass es richtig war.“
Weder seine Leistungen noch die Ergebnisse der Mannschaft hätten zuletzt den Erwartungen der Fans entsprochen. „Diese Geste markiert einen deutlichen Wandel in seinem Verhalten auf dem Platz – einen Wandel, den der Verein ihm schon lange nahegelegt hatte.“
(skysport.de)
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